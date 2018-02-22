” العتيبي ” يرعى ختام برامج تدريب المعلمين والطلاب الموهوبين في ثانوية الملك فهد

نايف العضياني(صدى):

رعى سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظه سراة عبيدة د.ملفي بن عبدالرحمن العتيبي بحضور مساعده للشؤون التعليمية وعدد من القيادات التعليمية والمشرفين التربويين بالإدارة، ختام برامج تدريب المعلمين والطلاب الموهوبين في ثانوية الملك فهد.

وزار سعادته ومرافقيه فصول الموهوبين بالمدرسة ووقفوا على تجارب الطلاب وإبداعاتهم العملية وألقى مدير التعليم كلمة حفز فيها الطلاب الموهوبين وطالبهم بالمزيد من الجد والاجتهاد والإبداع، كما حضروا جزء من برنامج تدريب المعلمين القائمين على تدريس الطلاب الموهوبين، بعد ذلك توجهوا الحضور إلى قاعة التكريم.

بدأ بكلمة ترحيبية لرئيس قسم الموهوبين د.عبدالله بن محمد آل قصود ثم كلمة لسعادة مدير التعليم عبر فيها عن الدور المهم الذي يؤديه المعلمين تجاه الموهوبين وحثهم على بذل الجهد ومراعاة أن الفئة التي يعنون بها فئة مميزة وموهوبة من الطلاب ولابد من صقل مواهبهم وتنميتها وإبرازها، كما حث الطلاب على الاهتمام والاستعانة بالمعلمين في كل مايحتاجونه من توجيهات، ثم تسلم المكرمين شهاداتهم من مدير التعليم والمساعد كما تم تكريم سعادة مدير التعليم وسعادة المساعد بدروع تذكاريه بهذه المناسبة.

