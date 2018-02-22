الترفيه تتبنى دعم الشباب في ” لعبة ولقمة “

رشاد اسكندراني(صدى):

تبنت الهيئة العامة للترفيه دعم مشروعٍ ترفيهي تحت مسمى (لعبة ولقمة) في الفترة من7-11 مارس القادم، في ” درة الرياض “.

وتمثل (لعبة ولقمة) حدث ترفيهي شامل يضم أكثر من 25 فعالية خصصت للعوائل و الشباب والأطفال والعديد من العروض المسرحية العالمية، في تظاهرة يزيدها متعة وجود فعاليات رياضية وتحديات تحفزية.

وتتطلع هيئة الترفيه من خلال دعمها لهذه الفعاليات إلى دعم الشباب، وترسيخ مفهوم الترفيه لدى العائلة والشباب من خلال كبرى الفعاليات المقامة في الحدث بوجود فرق عالمية واسماء لامعة في مجال الكوميديا بالاضافة الى المعرض المصاحب .

وتشكل زيادة فرص ريادة الأعمال في المملكة هدفاً مهماً من أهداف هذه التظاهرة الترفيهية الاقتصادية الثقافية الاجتماعية، كما تمثل فرصة لاكتشاف المواهب لمختلف المجالات لرعايتها وتنميتها وصقلها مستقبلا.

وصرح الاستاذ / انس العلي عضو اللجنة المنظمة ان الهدف من اقامة المهرجان ايجاد بيئة خصبة مناسبة لجميع افراد الاسرة للحصول على اعلى مراحل الترفيه المتزامنة مع انتعاش الحركة الثقافية والترفيه في الممكلة والتعرف على الثقافات الترفيهة الدولية التي تناسب اجواء الاسرة السعودية

وأضاف العلي تأتي فعالية جواز السفر بين اهم فعاليات (لعبة ولقمة)، حيث يقوم كل متسابق بأخذ جواز السفر ويحاول تجميع الاختام من الرعاة والمشاركين بالمهرجان، بناء على ترتيب محدد، سيتم السحب يوميا على العديد من اجهزة الايفون وجوائز متنوعة وقيمة لاصحاب العدد الاكبر من الاختام، وبذلك يضمن لكل المشاركين في المهرجان زيارة المتسابقين لجميع الاجنحة. وما زال المهرجان يحمل الكثير في جعبته من المفاجأت للزوار الكرام.

ومن اهم الفعاليات المنتظرة في هذا الكرنفال الترفيهي سويلم الطلقة – الرسم على الجدران – فنون الرسم – تحدي الطبخ – العقلة – VR نظارات الواقع الافتراضي – الدراجات الكهربائية – الالغاز – غرد بصورتك – انشطة رياضية والكثير من الانشطة والبرامج للاطفال تناسب جمبع الاعمار: مثل اصنع “وجبتك” بنفسك ! – ألعاب الريت رويت – السينما – المسرحيات الكرتونية – فرق الاطفال الانشادية – ألعاب كرنفال – لعبة كرات الدارت – غرفة الاثارة – ألعاب الVR – لعبة الفورملا – ألعاب التحدي الثنائي – لعبة الملاكمة – لعبة الرماية والاسهم – قسم حضانة كيدزي – ألعاب الاطفال – ألعاب VR للاطفال.

وتصنف العروض المسرحية التى تعرض على مدار اليوم احد اهم فعاليات (لعبة ولقمة) وبينها عرض العلوم ” زنزون ” – ستاند اب كوميدي ” وون هو ” – كريزي دانكرز – باقة ورد – تحدي الرسم – عرض الخيال – زمن اللعب الكلاسيكي.

يذكر أن المهرجان سيتضمن جملة من المبادرات مثل مبادرة ” انت اولى ” وفريق الفحوصات الطبية وفريق أخصائيين التغذية ومدربين كمال الأجسام .وستفتح ابواب المهرجان كل يوم خلال فترة إقامته من الساعة الرابعة عصرا الى الحادية عشر مساءً.