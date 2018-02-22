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‏أول تعليق من ” دياز ” بعد الإقالة

‏أول تعليق من ” دياز ” بعد الإقالة
نواف السالم(صدى):

أعرب مدرب فريق الهلال سابقاً، الأرجنتيني إيمليانو دياز، عن غضبه بعد الإطاحة به من تدريب نادي الهلال للأرجنتيني، منذ يومين.

وقال ” دياز ” في تغريدة له بموقع ” إنستجرام : ” ‏تبقى 3 مباريات على تحقيق الدوري للمرة الثانية على التوالي، لن أقول وداعاً لأنني أشعر أنهم خطفوا منا هذا اللقب “.
وتابع:” لا أخفيكم أننا نريد الاستمرار لكن هناك قيم وتعاليم لا تسمح لنا بالاستمرار..في النهاية أود أن أقول اننا سنعود ونحقق ما نريد “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2173 ] نشر منذ 23 دقيقة

مخك اللي اطاح بك ومزاجك وتفكيرك هو من خرب عليك .. في مباريات كثير ضيعت فيها نقاط على الهلال مع اندية ضعيفه والسبب قال تدوير قال

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 8 دقائق

ماعندك احد في المستطيل الاخضر ..

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