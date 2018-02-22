أول تعليق من ” دياز ” بعد الإقالة
أعرب مدرب فريق الهلال سابقاً، الأرجنتيني إيمليانو دياز، عن غضبه بعد الإطاحة به من تدريب نادي الهلال للأرجنتيني، منذ يومين.
وقال ” دياز ” في تغريدة له بموقع ” إنستجرام : ” تبقى 3 مباريات على تحقيق الدوري للمرة الثانية على التوالي، لن أقول وداعاً لأنني أشعر أنهم خطفوا منا هذا اللقب “.
وتابع:” لا أخفيكم أننا نريد الاستمرار لكن هناك قيم وتعاليم لا تسمح لنا بالاستمرار..في النهاية أود أن أقول اننا سنعود ونحقق ما نريد “.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2173 ] نشر منذ 23 دقيقة
مخك اللي اطاح بك ومزاجك وتفكيرك هو من خرب عليك .. في مباريات كثير ضيعت فيها نقاط على الهلال مع اندية ضعيفه والسبب قال تدوير قال
عبدالله[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 8 دقائق
ماعندك احد في المستطيل الاخضر ..