‏أول تعليق من ” دياز ” بعد الإقالة

نواف السالم(صدى):

أعرب مدرب فريق الهلال سابقاً، الأرجنتيني إيمليانو دياز، عن غضبه بعد الإطاحة به من تدريب نادي الهلال للأرجنتيني، منذ يومين.

وقال ” دياز ” في تغريدة له بموقع ” إنستجرام : ” ‏تبقى 3 مباريات على تحقيق الدوري للمرة الثانية على التوالي، لن أقول وداعاً لأنني أشعر أنهم خطفوا منا هذا اللقب “.

وتابع:” لا أخفيكم أننا نريد الاستمرار لكن هناك قيم وتعاليم لا تسمح لنا بالاستمرار..في النهاية أود أن أقول اننا سنعود ونحقق ما نريد “.