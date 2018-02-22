لقاح جديد لمتعافي الهيروين يمنعهم من الرجوع للإدمان مرة أخرى

كاليفورنيا(صدى):

طور فريق من العلماء في معهد سكريبس للأبحاث في ولاية كاليفورنيا، لقاحًا تجريبيًا لمكافحة إدمان الهيروين كما أنه يبدو آمنًا وفعالاً في الحيوانات، كما أكد الباحثون أن اللقاح جاهز تقريبًا للاختبار على البشر.

مع العلم أن حتى الآن الآثار الجانبية للقاح غير معروفة؛ لأنه حتى الآن لم يتم إجراء التجارب البشرية، ولكن استنادًا إلى التجارب التي تجرى على الحيوانات يبدو اللقاح واعدًا.

حيث أن اللقاح التجريبى الجديد يعمل على تدريب الجهاز المناعى على التعرف على جزيئات الهيروين وربطها، وهذا، بدوره، يمنع المخدرات من الوصول إلى الدماغ.

وتشمل المواد الأفيونية بعض المسكنات مثل أوكسيكونتين وفيكودين وكذلك المخدرات غير المشروعة مثل الهيروين والفنتانيل.

والجدير بالذكر أنه يمكن استخدام العديد من الأدوية مثل الميثادون، البوبرينورفين والنالتريكسون لعلاج إدمان المواد الأفيونية مثل الهيروين، حيث إنهم يعملون على نفس أهداف الدماغ مثل المواد الأفيونية، وقمع أعراض الانسحاب والرغبة الشديدة، لكن يمكن استخدامها بشكل خاطئ، لذلك اللقاح يمثل العلاج الأفضل لمشكلة الإدمان.