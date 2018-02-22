الخضروات والماء للحفاظ على صحة طفلك في أخر أيام الشتاء

متابعات(صدى):

تُمثل الأيام الأخيرة من فصل الشتاء الكثير من القلق للأمهات ، وذلك لأنها تحمل المزيد من التقلبات الجوية، ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وهو ما يجعلها الأيام الأكثر في الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا لذلك هناك بعض الخطوات والنصائح التي يجب إتباعها لحماية طفلك في هذه الأيام.

حيث أن هذا الطقس يكون محملًا بالكثير من الفيروسات كالجديري والحصبة والأنفلونزا، ولذا ينصح بعدم تخفيف ملابس الطفل، وتجنب خروجه من المنزل في حالة العواصف الترابية، وذلك لتجنب إصابته بالرشح وارتفاع في درجة حرارة الجسم، والصداع.

بالإضافة إلى أن انتشار الحشرات هذه الأيام تتسبب في نقل الأمراض والعدوى وزيادة نسبة الإصابة بالإسهال والنزلات المعوية، ولذا ينصح بإزالة الأتربة من المنازل والسيارات وتنظيف الملابس.

كما ينبغي من الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين سى للأطفال، مع الاهتمام بشرب 2 لتر من الماء يوميًا، للحد من الإصابة بالأمراض السابق ذكرها.