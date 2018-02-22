أطعمة لا تتناولها في العشاء للحفاظ على صحة جسمك

متابعات(صدى):

تُعتبر وجبة العشاء من الوجبات التي يجب الابتعاد عنها، أو بالأحرى أن يتوخى الشخص الحذر في اختيارها، كونها تأتى في نهاية اليوم وهو الوقت الذي يحدث خمولًا للجسم وتقل حركته وبالتالي تقل معه معدلات الحرق.

حيث أن وجبة العشاء من الوجبات التي يجب اختيار الأطعمة فيها بعناية وحرص، بسبب قلة حرق الجسم في ساعات الليل، وبالتالي يمكن أن يؤدى عدم الحرص فيها إلى حدوث مشاكل للشخص.

كما أن هناك عدد من الممنوعات من أنواع الطعام التي يحذر تناولها في وجبة العشاء وتشمل:

1- الدهون مثل السمنة والزبد.

2- أنواع المخبوزات المختلفة والجاتوهات.

3- الدهون المشبعة

4- النشويات بصورة كبيرة.

5- السكريات بمختلف أنواعها

حيث أن أفضل شيء يمكن تناوله في وجبه العشاء الألبان ومنتجاتها قليلة أو خالية الدسم، العيش البلدي ولكن يفضل من ربع إلى نصف رغيف فقط، وقليل من البروتين في حدود ضيقة، مع ضرورة تجنب النوم المباشر بعد الطعام حيث يفضل تناول الطعام قبل النوم بساعتين.