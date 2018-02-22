بالفيديو.. عامل يعطي ماعز المخدرات ويسقيها كحول

واشنطن(صدى):

تمكنت الشرطة الأمريكية من ضبط عامل بإحدى المزارع في ولاية جورجيا، عقب نشره مقطع فيديو يرصد سوء معاملته للماعز.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره العامل ، وهو يمسك ماعز من قرنيها عندما كان شخص مجهول يحشي أنفها بالمخدرات. وبعد ذلك فتح العامل فمها وصب شخص مجهول الكحول فيه، وفقاً للمصدر نفسه.

وبعد نشر شريط الفيديو في الإنترنت، اعتقلت الشرطة سيرجيو بالماريس بتهمة سوء معاملة الحيوان، وهو مهدد بترحيله من الولايات المتحدة، ويجري التحقيق حاليا لمعرفة هوية الشخصين اللذين يظهران معه في شريط الفيديو.

نقلت الماعز إلى مستوصف بيطري في المنطقة، وبعد فحصها أكد الطبيب البيطري بأن حالتها الصحية جيدة، ونقلت إلى مزرعة تابعة لمنظمة الرفق بالحيوان.

