بالصور.. حادث تصادم يتسبب في مقتل 6 أشخاص بالجموم

نايف السالم(صدى):

تسبب حادث تصادم بين مركبتين، وقع صباح اليوم الخميس،في مصرع 6 أشخاص وهم زوج وزوجته وأربعة طلاب بالكلية التقنية بمحافظة الجموم، كما أدى إلى إحتراق إحدى المركبات على الطريق الرابط بين محافظة الجموم ومركز هدى الشام وذلك بعد تجاوز خاطئ من قبل إحدى المركبتين.

وناشد أهالي وسكان مركز هدى الشام الجهات المعنية ووزارة النقل على وجه التحديد بالنظر في هذا الطريق ووضع الحلول العاجلة التي تضمن سلامة سالكي هذه الطرق خصوصًا بأن هذا الطريق والذي عرف عنه كثرة المنحنيات والمنعطفات التي بدورها تعرض سلامتهم للخطر.

ويذكر أن الطريق الرابط بين مركز هدى الشام ومحافظة الجموم يرتاده يوميًا الآلاف سواءً من الموظفين أو الطلاب أو المراجعين والذي حصد العديد من الأرواح في الفترة السابقة.