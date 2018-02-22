بالفيديو.. فتاة تنفق 1000 جنيه أسترليني شهريا لتصبح باربي الحقيقية

متابعات(صدى):

كشفت مراهقة تُدعى ” جابرييلا جيراكوفا ” ، وتعيش في براغ أنها تنفق 1000 جنيه إسترليني شهريا من أموال والديها في محاولة لتصبح ” باربي الحقيقية “.

بدأ هوس جابربيلا عندما كانت في السادسة عشر من عمرها، واستخدمت الشعر الطويل الأشقر والرموش الطويلة ولجأت إلى وضع المكياج الدائم وحشو الشفاه.

وعندما بلغت جابرييلا 18 عاما أجرت أول عملية جراحية لها، حيث خضعت لعملية تكبير الثدي، وقالتفي تصريحات إعلامية ، إنها تخطط لإجراء المزيد من العمليات التجميلية بما في ذلك زرع الأرداف وإزالة ضلع وزرع ثدي أكبر.

وأضافت أنها تقضي 3 ساعات ونصف يوميا لتحافظ على مظهرها، ورغم قلق والدتها، قالت إنها تحترم اختيارات ابنتها وتحترم ما تقوم به.