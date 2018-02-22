خادم الحرمين يرعى المهرجان السنوي لسباق الخيل على كأس المؤسس.. السبت

نايف السالم(صدى):

يرعى بمشيئة الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله – مساء بعد غد السبت المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – لجياد الإنتاج المحلي وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية.

وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام لنادي الفروسية عادل بن عبد الله المزروع، عن بالغ الاعتزاز برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – التي تأتي تأكيداً على حرصه – أيده الله – على إبراز هذه الرياضة الأصيلة ودعماً وتشجيعاً لأبنائه المنتمين والمهتمين برياضة الفروسية.

ونوه بالدعم المتواصل الذي تلقاه رياضة الفروسية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ما كان له أبلغ الأثر في تنامي الاهتمام بهذه الرياضة الأصلية بوصفها جزءاً من تاريخنا وموروثنا وثقافتنا.

وأكد المزروع أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من أوائل الداعمين والمتابعين لرياضة الفروسية، وأن رعايته لمناسبات الفروسية امتداداً لذلك الدعم الذي انطلق منذ تأسيس نادي الفروسية عام 1385هـ، وما زال دعمه واهتمامه متواصلاً منذ ذلك الوقت، حتى تشرف النادي برئاسته الفخرية التي هي مصدر سعادة واعتزاز لوسط الفروسية ” .

وأوضح أن نادي الفروسية أكمل جميع الترتيبات التي تكفل نجاح هذه المناسبة الكبيرة والاستعدادات التي من شأنها إظهارها بالمظهر المشرف بمشيئة الله.

ويتكون برنامج السباق من عشرة أشواط وهي على النحو التالي:

الشوط الأول: على جائزة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي – رحمه الله – ومسافته 1600 متر.

الشوط الثاني: على جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن تركي – رحمه الله – ومسافته 1800 متر.

الشوط الثالث: على جائزة الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله ( صنيتان ) – رحمه الله – ومسافته 1800 متر.

الشوط الرابع: على جائزة الأمير فهد بن إبراهيم بن مشاري – رحمه الله – ومسافته 1400 متر.

الشوط الخامس: علىجائزة الأمير ناصر بن سعود بن فرحان – رحمه الله – ومسافته 1400 متر.

الشوط السادس: علىجائزة الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان – رحمه الله – ومسافته 1800 متر.

الشوط السابع: على جائزة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن فيصل – رحمه الله – ومسافته 1600 متر.

الشوط الثامن: على جائزة الأمير عبد الله بن جلوي بن تركي – رحمه الله – ومسافته 2400 متر.

الشوط التاسع: على جائزة الأمير عبد العزيز بن جلوي بن تركي – رحمه الله – ومسافته 1600 متر.

الشوط العاشر: على كأس الملك عبد العزيز – رحمه الله – (الفئة الأولى) ومسافته 1600 متر.