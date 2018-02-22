العدل: رد دعوى ضد مريض بالفصام العقلي

نايف السالم(صدى):

صرحت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن رد دعوى المدعي العام ضد مريض بالفصام العقلي وإخلاء سبيله.

وقال الحساب الرسمي للوزارة على موقع التدوين الصغر ” تويتر ” أنه أقام المدعي العام دعواه ضد المدعي عليه طالبًا إثبات إدانته بتقديم دعوى كيدية، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيزية.

وأضافت ” العدل ” قائلة: ” وبعرض الدعوى على المدعي عليه أقر بصحتها وأنه تقدم بشكوى اتهم فيها أشخاصًا في قضية مقتل والده ثم أخذ يتحدث بكلام غير مترابط وغير مفهوم؛ فتم إحالته إلى المستشفى للتحقق من قواه العقلية.

وتابعت: ” وقد ورد التقرير الطبي النفسي متضمنًا إصابة المدعي عليه بمرض الفصام العقلي المزمن، وأن ذلك يعفيه من المسؤولية الجنائية تجاه ما نسب إليه. ”

وأشارت إلى إنه لذلك حكم القاضي برد دعوى المدعي العام ضد المدعي عليه وإخلاء سبيله منها، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.