طرق الوقاية من الأكزيما خلال الشتاء والربيع

متابعات(صدى):

يُعتبر فصل الربيع من أكثر الفصول الصعبة على الأشخاص المصابين بأكزيما في الجلد.

ومرض الإكزيما هو نوع من أنواع الحساسية التي تصيب الجلد وتسبب التهابات به، وتسّب الإكزيما تهيج الجلد والشعور بالحكة، واحمرار وجفاف الجلد لدرجة ظهور تشققات عليه.

حيث أن تلك الأيام التي يكثر فيها تطاير الأتربة تزيد أيضًا أعراض الأكزيما، لذلك هناك عدة نصائح لتجنب المضاعفات والتي تشمل:

1- تجنب الخروج خلال تناثر الأتربة بشكل كبير.

2- غلق النوافذ لمنع دخول الأتربة.

3- الاستحمام بماء فاتر واستخدام صابون الجليسرين فقط على الجلد.

4- ارتداء ملابس قطنية 100% ومنع لمس الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية والصوف على الجلد.

5- تجنب لمس الورود لأن حبوب اللقاح تسبب الحساسية.

6- تجنب المأكولات المملحة والمخلل والبيض و السمك و اللبن و الشوكولاتة، الفول السوداني، الموز، الفراولة والمانجو.

7- عدم رش المعطرات مباشرة على الجلد وعدم رش المبيدات أو استنشاق البخور.