بالفيديو.. مصنع خمور أمام مدرسة بالدوحة

طلال الضوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود مصنع خمور في العاصمة القطرية الدوحة أمام إحدى المدارس.

وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم وغضبهم من وجود هذا المصنع أمام الطلاب.