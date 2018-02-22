نشر : منذ 1 ساعة 1٬694 1 عربية ودولية بالفيديو.. مصنع خمور أمام مدرسة بالدوحة طلال الضوي(صدى): أظهر مقطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود مصنع خمور في العاصمة القطرية الدوحة أمام إحدى المدارس. وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم وغضبهم من وجود هذا المصنع أمام الطلاب. الوسوم:خمور, قطر, مدارس
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 دقائق
خمور ودعاره … وشياطين انس …
من قرضاوي الى عزمي بشارة …
وجزيره تحكم اماره … وامير خبل بنمره واستماره … وابو جاحد الخساسة اصله وكاره … ياخسارة يوم الجار يوصل حد الحقارة … يتامر على غدر جارة … وشبقى من الرجولة … واللبيب يفهم بالاشارة …