فيديو نادر لزيارة الملك سعود للمغرب عام 1962
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عبر ” تويتر ” ، فيديو نادر، يرصد زيارة الملك سعود، رحمه الله، للمغرب، عام 1962.
ويظهر في الفيديو، الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، برفقة الملك سعود، وباستقباله الملك الحسن، وأخيه الأمير عبدالله رحمهم الله.
#الملك_سعود في زيارة الى #المغرب ومعه وزير الداخلية الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز وباستقباله الملك الحسن واخيه الأمير عبدالله .رحمهم الله . ١٩٦٢ pic.twitter.com/SYB41P9SMy
— الملك سعود (@kingsaud) February 22, 2018
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