فيديو نادر لزيارة الملك سعود للمغرب عام 1962

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عبر ” تويتر ” ، فيديو نادر، يرصد زيارة الملك سعود، رحمه الله، للمغرب، عام 1962.

ويظهر في الفيديو، الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، برفقة الملك سعود، وباستقباله الملك الحسن، وأخيه الأمير عبدالله رحمهم الله.