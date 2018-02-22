معالجة التبول اللاإرادي عند طفلك بدون أمراض نفسية

نورة الشهري(صدى):

تعاني الكثير من الأمهات من مشكلة التبول اللاإرادي عند الأطفال خاصة في السنوات الأولى من عمرهم، ولكن طريقة تعاملك مع هذه المشكلة قد تكون سببًا رئيسيًا في حلها أو تفاقمها.

حيث إن مشكلة التبول اللاإرادي قد يكون أولى بمعنى أن الطفل يستطيع التحكم في عملية التبول نهائيا حتى سن خمس سنوات، في هذه الحالة تكون أسبابه عضوية و فسيولوجية وعدم نضج الأجهزة .

أما بالنسبة للتبول اللاإرادي الثانوي فقد يستطيع الطفل التحكم في عملية التبول لمدة عدة أشهر أو سنوات خلال السنوات الخمس الأولى من عمره، وقد تكون نتيجة أمراض عضوية بالجهاز البولي أو العصبي الذي يتطلب العلاج.

كما قدم الأطباء نصائح بالنسبة للتبول اللاإرادي الأولى فيمكن علاجه من خلال إتباع الأتي:

1- شرب المياه بصورة طبيعية خلال النهار دون قيود.

2- الامتناع عن شرب المشروبات الغازية.

3- الامتناع عن شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي، القهوة، الشكولاتة.

4- الامتناع عن شرب المياه قبل النوم بساعتين ونكتفي في حالات العطش بكميات قليلة.

5- محاولة تعود الطفل على الذهاب للحمام بصورة منتظمة خلال اليوم من 6 إلى 7 مرات.

6- الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوى على الألياف.

7- تقديم مكافأة للطفل عند عدم تبوله ليلًا لتشجيعه على الاستمرار.

8- التحدث مع الطفل بأنه لا يعانى من مشكلة أو مرض ولكنه شيء مؤقت سيتم حله.

9- تقديم الدعم النفسي في حالة حدوث التبول نهارًا أو خلال الليل ومنع التأنيب أو العقاب لضمان عدم تطور الوضع.

10- أخيرا استشارة الطبيب المختص بعد فشل كافة المحاولات السابقة لتحديد الطرق الأخرى أو معرفة إذا كان هناك خلل بالأجهزة البولية.