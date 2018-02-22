” الحدود الشمالية ” تعلن أسماء المرشحين على وظائف معيد

فاطمة المالكي(صدى):

قامت جامعة الحدود الشمالية بالإعلان عن نتائج المسابقة الوظيفية للمتقدمين والمتقدمات على وظائف معيد بالجامعة كلية الصيدلة كلية إدارة الأعمال كلية الهندسة.

وأوضحت ” الحدود الشمالية ” في بيان لها عبر موقعها على الانترنت: ” مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سعيد بن عمر آل عمر، اعتمد نتائج المسابقة الوظيفية للمتقدمين والمتقدمات على وظائف الإعادة بالجامعة للرجال والنساء في كليات (الصيدلة، إدارة الأعمال، الهندسة)، والتي تم الإعلان عنها سابقًا وذلك بعد إجازتها من الجهات المختصة. ”

ودعت الجامعة، جميع المقبولين والمقبولات الأساسيين بسرعة مراجعة عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بالجامعة اعتباراً من يوم الأحد 9/6/1439هـ لإنهاء الإجراءات مصطحبين معهم أصل الوثائق.

وأكدت على مراجعة عمادة الدراسات العليا وإحضار قبولات الدراسة للترشيح للابتعاث، ومن ليس لديه قبول في الدارسة يعطى فرصة شهرين من تاريخ 6/6/1439هـ لإحضار قبول صريح وبعدها سوف يسقط حقه في الابتعاث ومن ثم التعيين ويستبعد وينظر في طلب الاحتياط الأول.

وأشارت جامعة الحدود الشمالية إلى إنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال الرابط التالي: هنا .