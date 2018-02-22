3 خطوات مهمة عند القيادة بجوار الشاحنات عليك معرفتها

عادل الحربي (صدى):

القيادة بجوار الشاحنات أمر لا يجب الاستهانة به؛ فهو يمثل النسبة الأكبر من حوادث الطرق، وهناك خطوات يجب أن تتبعها عند قيادتك لسيارتك، وأنت تمر بجوار إحدى الشاحنات.

وفيما يلي عرض لهذه الخطوات:

1. النقطة العمياء

في البداية عليك أن تعرف أن هناك ما يسمى بالنقطة العمياء عند سائق الشاحنة، وهي النقطة التي لا ترصدها المرايا الجانبية لشاحنته، وهي تعتبر من النقاط الأكثر خطراً على سائق السيارة العادية.

وتتمثل تلك المناطق العمياء في يسار السائق في المنطقة بين الباب الأيسر وبداية جسم الشاحنة الخلفي، ويمين السائق مباشرة أسفل المرآة الجانبية، وهي منطقة لا تظهر للسائق، إضافة إلى المنطقة الخلفية للشاحنة مباشرة، والتي لا يستطيع السائق بأي حال أن يراها لضخامة سيارته وضآلة سيارتك.

2. العبور من الناحية اليسرى للسائق

ويحذر على سائق السيارة أن يتجاوز الشاحنات من الجانب الأيمن لسائق الشاحنة؛ لأنه قد يغير اتجاهه في أي وقت ولا يرى السيارة القادمة من اليمين، فيتسبب الأمر في وقوع حادث مروع.

ولذا يفضل العبور من الناحية اليسرى للسائق واستخدام إنارة المصابيح وأداة التنبيه للفت انتباه سائق الشاحنة أثناء المرور عن يساره.

كما يجب أن تحترس من المرور أمام الشاحنات بصورة مفاجأة “ التغريز ” ؛ لأن سائق الشاحنة قد لا يلاحظ مرورك السريع أمامه مما يضعك في وضع خطير.

3. الأنوار الساطعة

احذر أيضاً من استخدام الأنوار الساطعة التي قد تعيق قائدي الشاحنات والسيارات من تحديد موقعك خلفهم؛ مما يضعك تحت خطر تحركهم المفاجئ أمامك، كما يفضل أن تحاول رؤية سائق المركبة التي أمامك في المرآة لمعرفة إن كان مشغولاً بأي شئ آخر سوى غير الطريق قبل مرورك من جواره بسيارتك.