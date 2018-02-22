” كاراسكو ” يتفاوض على رحيلة إلى الدوري الصيني

نواف السالم(صدى):

قام جناح أتلتيكو مدريد الإسباني، البلجيكي يانيك كاراسكو، بالتفاوض على رحيله، إلى الدوري الصيني، إلا أن هذا الأمر يبدو مرتبطًا، بتوصل اللاعب، لاتفاق مع نادي داليان يفانغ الصيني، والمفاوضات اللاحقة بين النادي الصيني، وإدارة الروخيبلانكوس.

وأوضحت مصادر، أن وكيل أعمال كاراسكو، يجري حاليًا، مفاوضات مع النادي الصيني، وإذا تم التوصل، لاتفاق، سيتم إرسال عرض إلى أتلتيكو لدراسة الصفقة، كما أبلغ إدارة الروخيبلانكوس، قبل أيام برغبة النادي الصيني، في ضم الجناح البلجيكي، وعليه وبعد دراسة الأمر، مع الإدارة والإدارة الرياضية والجهاز الفني، سمح أتلتيكو لكاراسكو، بالتفاوض حول صفقة انتقاله المحتملة.

وذكرت المصادر أيضًا، أن في حال عدم التوصل لاتفاق، سيظل كاراسكو، حتى الصيف المقبل، على الأقل في صفوف أتلتيكو، الذي رفض في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، عدة عروض لضم اللاعب، من بينها عرض من بايرن ميونخ، وآخر من يوفنتوس.

ويجدر الإشارة، أنه سواء كانت النتيجة رحيل كاراسكو، أو بقائه، فيجب التوصل إلى اتفاق مطلع الأسبوع المقبل؛ لأن سوق الانتقالات في الكرة الصينية، ينتهي الأربعاء المقبل، كما أن قيمة الصفقة، حال تمت، يجب ألا تتخطى القيمة السوقية للاعب، وهي نحو 60 مليون يورو.

يُذكر أن ” كاراسكو ” 24 عام، انضم لأتلتيكو، صيف 2015 ، قادمًا من موناكو، الذي يمتلك نسبة من حقوقه، ويستمر عقده حتى 30 يونيو 2022.