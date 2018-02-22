اقتراب موعد إغلاق باب التسجيل في ماراثون الرياض الدولي

نواف السالم(صدى):

اقترب موعد إغلاق باب التسجيل في ماراثون الرياض الدولي، حيث سيتم إغلاقه غداً الجمعة الساعة الرابعة عصراً.

وأعلنت هيئة الرياضة، آخر إحصائيات أعداد المسجلين لليوم الخميس، فاشترك في ماراثون الرياض الدولي 27.381 مشترك، ومجموع الجوائز بلغ 2مليون ريال.

وبلغ عدد المشتركين في بطولة الألعاب الإلكترونية 12.144 مشترك، ومجموع الجوائز 10 آلاف ريال وسيارة لكل فائز، أم عدد المشتركين في بطولة المملكة للبلوت فوصل إلى 38.921 مشترك بمجموع جوائز مليون ريال.