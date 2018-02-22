بالصور.. العامة للترفيه تقدم فعاليات عروض ” وندي “

نايف العضياني(صدى):

تقدّم الهيئة العامة للترفيه فعاليات عروض وندي، والتي تقام لأول مرة في المملكة ، التي تنظمها شركة لكجري ايفينت في مقر جامعة دار العلوم.

وتقوم فرقة وندي الكويتية بتقديم أداء استعراضي موسيقي تمثيلي في الفترة الواقعة ما بين 22 إلى 24 فبراير في مدينة الرياض، جامعة دار العلوم، كما أتمت عروضها في مدينة الخبر الأسبوع الماضي.

تقدم العروض المسرحية الموسيقية رسالة إنسانية تعبر عن الحاجة الملحة للتعايش الإنساني واحترام التنوع الذي يتجسد في جميع أنواع المعرفة والعلوم والفنون الإبداعية والتعليم. حيث تدور أحداث المسرحية حول صعوبة اندماج شخصيات من مختلف الفئات في قبول بعضها البعض.

وعلى هامش المؤتمر، أعرب فريق وندي عن سعادته لزيارته المملكة وأهمية هذه الدعوة لإقامة مثل هذه العروض المسرحية في السعودية في ظل الازدهار الكبير الذي يشهده القطاع الترفيهي، والذي يستهدف مجموعة متنوعة من الفئات العمرية.

وأضافت الفرقة: ” أن العمل عبارة عن مسرحية غنائية مكونة من أساطير وقصص واقعية، تعرض بأسلوب المسرح القصصي، الذي يستخدم أسلوب اللوحات التعبيرية والرقصات والأغاني في عرض تمثيلي مبدع، يتم تأديته من قبل مجموعة كبيرة من الممثلين ( أولاد وبنات) بشكل فعال وجذاب ، و بأسلوب مشوق ومهارات فنية عالية “.