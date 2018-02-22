بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة حسناء بقاعة رياضية

متابعات(صدى):

سقطت فتاة حسناء بطريقة مروعة أثناء قفزها مع صديقاتها ما عرضها للإحراج أمام الموجودين بقاعة رياضية .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تقفز فوق ألعاب عالية وراحت صديقتها تقفز خلفها، ولكن اندفعت بقوة مما تسبب في سقوطها وسط ضحكات الموجودين.