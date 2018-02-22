بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة حسناء بقاعة رياضية
سقطت فتاة حسناء بطريقة مروعة أثناء قفزها مع صديقاتها ما عرضها للإحراج أمام الموجودين بقاعة رياضية .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تقفز فوق ألعاب عالية وراحت صديقتها تقفز خلفها، ولكن اندفعت بقوة مما تسبب في سقوطها وسط ضحكات الموجودين.
Never before seen American Ninja Warrior audition tape! I think my girls have a good chance this year.
Posted by Funny Videos on Sunday, February 18, 2018
عبدالله[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة
خبر طيب هل الخير هو السقوط ولا الفتاة الحسناء