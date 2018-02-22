مدرب روما بعد خسارته أمام شاختار: كأنني أشركت فريقين

ماجد محمد(صدى):

اعتبر مدرب فريق روما الإيطالي، أوسيبيو دي فرانشيسكو، أنه أشرك فريقين مختلفين خلال المباراة التي خاضها فريقه مع شاختار دونتيسك الأوكراني، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الإيطالي متقدماً في الشوط الأول من المباراة بهدف مقابل لاشيء، إلا أن الفريق الاوكراني استطاع قلب الطاولة عليه في الشوط الثاني والتقدم بهدفين.

وذكر المدرب، أن الاختلاف بين الشوطين هو:” أننا في الشوط الأول لعبنا من أجل إلحاق الضرر بالمنافس، لكننا تراجعنا في الشوط الثاني وهو أمر لا أفهمه “.

وأضاف:” اهتزت شباكنا بهدف بدأ بهجمة من مدافع المنافس، وهو ما كان سهل توقعه، وهو أمر مزعج، لكن هذا الخطأ لا يبرر مستوانا في النهاية .. ارتكبنا العديد من الأخطاء الساذجة من لاعبين أصحاب خبرة دولية “.