بالفيديو.. ” استشاري نفسي ” يشرح الشخصية السيكوباتية

عادل الحربي (صدى):

قام برنامج صباح السعودية، الذي يذاع على قناة السعودية، بتخصيص فقرة خاصة؛ للحديث عن الشخصية ” السيكوباتية ” ؛ حيث استضاف أحد المختصين في الطب النفسي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن الشورى، استشاري الطب النفسي، حول تعريف ” السيكوباتية ” : ” كلمة سيكوباتية كلمة لاتينية، فـسيكو تعني النفس، وبات تعني علة أو مرض، وقد أطلق هذا المصطلح قديمًا على أي اضطرابات، قد تظهر في السلوك الإنساني، ثم تطور المصطلح؛ لينسحب إلى وصف الأعراض النفسية، ولهذا سمي علم الأعراض النفسية بـ ” سيكوبوتلجي ” .

وأوضح ” الشوري ” ، أنه في عام 1800 م، بدأ في ألمانيا، إطلاق المصطلح، على الذين لديهم سلوكيات مضطربة أو شخصيات مضطربة، لكن ذلك لم يأخذ طابعًا رسميًا، وفي عام 1900م، بدأوا يطلقون المصطلح على بعض السجناء الذين يرتكبون جرائم متعددة.

ومن الجدير بالذكر، أنه بعد أن جاء حد المختصين في علم النفس الجنائي، ويدعى ” هير ” ، وضع معايير وسمات معينة، حتى يتم تصنيف أي شخص بأنه ” سيكوباتي ” ، لذلك فالسيكوباتية، كلمة عامة دارجة تطلق على من يرتكب جرائم متعددة، كما أنه وضع مقاييس؛ لتصنيفهم؛ ليقيس مدى خطورتهم، على المجتمع ومدى احتمالية، ارتكابهم جرائم أخرى.