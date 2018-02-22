بالفيديو.. استخراج الملح في مدينة القصب

عادل الحربي (صدى):

أوضح مقطع فيديو قيام برنامج صباح السعودية برحلة استكشافية إلى مدينة القصب المعروفة والمشهورة باستخراج الملح.

وأظهر الفيديو أن سبخات الملح في مدينة القصب تكونت في الأراضي المنخفضة، حيث كانت هذه الأراضي مجمعًا لمياه السيول التي تحمل معها كميات كبيرة من الأملاح؛ نتيجة ذوبانها أثناء مرورها على أنواع عديدة من أشكال التربة، ومع مرور الزمن تشبعت هذه التربة بالأملاح وأصبحت مصدرًا لها.

وأفاد أحد المنتجين للملح بوجود نوعين من طريقة استخراج الملح، أحدهما يدوي، والآخر آلي؛ حيث يضاف اليود إلى الملح للغدة الدرقية ثم يباع في الأسواق.

وأضاف أن الطرق اليدوية كانت شاقة ومكلفة، لكن مع توافر الآلات الحديثة والمضخات، انخفضت التكلفة وقلت الأيدي العاملة وأصبحت الطريقة المستخدمة باستخراج الملح هي الطريقة الحديثة.