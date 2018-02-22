مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف تعلن عن وظائف إدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بمنطقة الجوف عن توفر 17 وظيفة بمختلف التخصصات الإدارية.

وحددت المدينة عدداً من الشروط للقبول بتلك الوظائف تتمثل بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية، أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب بحسب التخصص الإداري المحدد، وأن يجيد استخدام الحاسب الآلي، وأن يكون لائقاً طبياً.

وأوضح نائب مدير مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية الدكتور منصور العازمي أن المدينة تسعى إلى تطوير جودة العمل الإداري من خلال استقطاب كفاءات شابة متميزة تحقق أهداف المدينة الاستراتيجية، التي تتوافق مع أهداف وزارة الصحة وتواكب رؤية المملكة 2030.

وأضَاف أن المدينة ستبدأ استقبال الطلبات من يوم الأحد 9 /6 / 1439 هـ وتستمر حتى يوم السبت ق 22 /6 / 1439هـ عبر موقعها هنا .