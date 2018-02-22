فوائد استخدام الماء الساخن في الولادة الطبيعية

نورة الشهري(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أهمية المياه الساخن في عمليات الولادة الطبيعية، حيث أن هذه المياه الساخنة قديمًا كان لها وظائف كطرق بدائية لتوقيف النزيف؛ لأنها تساعد على تجلط الدم بسبب حرارتها، وهو الأمر الذي يحمى الأم التي تلد، وكذلك تستخدم هذه المياه في مكافحة التلوث وتجنب حدوثه خلال الولادة.

كما أن استخدام المياه أثناء المخاض والولادة يحد من الألم أيضًا الذي تعانى منه السيدة، وكذلك تساعد على استرخاء عضلات الحوض، وتقلل من ضغط البطن مع السماح بتليين المهبل ومساعدته على إخراج الطفل بشكل أكثر سلاسة خاصة في الولادة المتعسرة.

وهناك نصائح لإجراء عملية الولادة الطبيعية بشكل صحيح، والتي تشمل وضع المريضة على جهاز نبض الجنين حتى يكون هناك مراقبة لأي خلل في نبضاته، وأخذ حقنة شرجية لتفريغ القولون حتى لا تنزل براز خلال نزول الطفل في الولادة.