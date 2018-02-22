وصفة طبيعية من العسل وخل التفاح لعلاج حب الشباب

أماني الغامدي(صدى):

يعاني الكثير من الفتيات من حب الشباب،حيث يعتبر حب الشباب من المشاكل التي يعانى منها الكثيرون وخاصة في مرحلة المراهقة والشباب نظرًا للتغيرات الهرمونية في الجسم، وهى عبارة عن حبوب صغيرة تظهر في الوجه بداخلها صديد وقد تترك بقعا داكنة على البشرة.

وتُعد الوصفات الطبيعية علاج فعال لهذه المشكلة، لذلك قدم الأطباء وصفة لعلاج حب الشباب والتخلص من البقع الداكنة وهي خليط العسل وخل التفاح :

مكونات الوصفة :

خل التفاح

زيت جوز الهند.

زيت شجرة الشاي.

عسل أبيض.

طريقة التحضير:

يتم خلط العسل مع زيت شجرة الشاي وخل التفاح وزيت جوز الهند وترك الخليط لمدة ساعتين ، وبعد غسل الوجه جيدًا يتم تطبيق الخليط على البشرة مرتين في الأسبوع.

ويحتوى العسل على مواد مضادة للالتهاب والاحمرار كما يقوم خل التفاح بمقاومة الفيروسات والبكتيريا ويساعد زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي على مقاومة حب الشباب والبقع الداكنة وترطيب البشرة.