قيادي حوثي يقر بانهيار صفوف الحوثيين بعد اغتيال ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

أكد القيادي الحوثي صالح الصماد، أن جبهات القتال التي يواجه فيها مليشيا الحوثي الإرهابية، الجيش اليمني، تأثر بشكل سلبي، على خلفية اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وأوضح ” الصماد “، خلال اجتماع للقيادات الحوثية، أن 60% من أفراد وضباط الحرس الجمهوري الموالي للرئيس الراحل ” صالح “، قد اسنحبت من جبهات القبتال عقب اغتياله.

ووصف اغتيال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، بـ ” الصدمة والهزة “، التي صدمت مليشيا الحوثي الإيرانية، وقد اسنحب الكثير وسافر المئات إلى المعسكرات التابعة لـ ” طارق صالح ” نجل شقيق الرئيس الراحل.