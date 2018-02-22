10 نصائح تساعدك في الحصول على شريك حياة رومانسي

نورة الشهري(صدى):

تطمح كثيرات من النساء إلى شريك حياة عاطفي ورومانسي يشعرهن بأنهن أميرات، لاسيما مع استمرار شكواهن من افتقار أحبائهن للرومانسية المطلوبة. لذا نستعرض لكِ 10 نصائح تساعدكِ على الحصول على شريك حياة رومانسي:

أخبريه بما تريدين

ربما لايدرك حبيبك أنه ليس رومانسياً، لذا عليكِ إخباره بمدى حاجتك لهذا الشعور، ما يضمن لك علاقة مميزة ويحقّق لك الاستقرار العاطفي.

تأنقي جيدًا

قلة أناقتكِ وجاذبيتك قد يؤثران على رومانسيته تجاهك، لذا تأكدي من ظهورك بإطلالة جميلة وأنيقة لإثارته وجعله رومانسيًا.

لا تشتكي شريك حياتك

لا تضغطي أو تزعجي حبيبك بكثير من الشكاوى، فربما كان يعاني من تجربة ماضية مؤلمة تجعله يكره الرومانسية، لذا ساعديه على تجاوز المحنة بدلاً من إزعاجه.

لا تضعيه في مقارنة مع رجل آخر

احذري من مقارنة حبيبك بغيره، فالأنا الذكرية حساسة جداً، لا تؤذيها بمقارنات غير محسوبة مع رجال آخرين يتمتعون بالرومانسية، فهذا يجعله أقلّ رومانسية.

توصلي معه لحلول وسط

ربما يرغب حبيبك في مشاركته اهتماماته التي لا تحبينها، لذا حاولي أنْ تشاهدي معه حدثاً رياضياً فبهذه الطريقة سيكون ممتنًا لك، ولن يخذلك المرة المقبلة إذا طلبت أمسية رومانسية.

امنحيه التقدير المطلوب

قبل أنْ تطالبي شريك حياتك بأن يكون رومانسياً تأكدي أنك تعطيه ما يستحقه من التقدير أولاً، فتعاملك معه بتقدير سيجعل علاقتكما أقوى وأكثر رومانسية.

ابعدي عن كليشيات الرومانسية

من المهم إدراكك أنّ الرومانسية توجد في كل وقت ومكان، فاخرجي من إطار العشاء على ضوء الشموع.

اتخذي الخطوة الأولى

إذا كان حبيبك يفتقر الشجاعة ليكون رومانسياً، اتخذي أنت الخطوة الأولي وكوني ورومانسية واجذبيه إليكِ، وسيبادلكِ المشاعر والحب.

أخبريه بمقدار حبك

ربما يحتاج شريك حياتكِ لمعرفة حبك له، فكري في طرق رومانسية لإظهار أهميته في حياتك.

الرومانسية ليست كل شيء

اعرفي أنّ افتقار حبيبك للرومانسية لا يعني أنه لا يحبك، فكل شخص له طريقته في التعبير عن مشاعره.