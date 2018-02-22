إطلاق سراح 20 من سجناء الحقوق الخاصة بالتعاون مع ” تراحم جازان “

تركي السالم(صدى):

استكملت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان، تنفيذ حملتها الخيرية لتفريج كربات سجناء الحقوق الخاصة، بمتابعة من رئيسها الفخري الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، حيث وصل عدد المشمولين بهذا المشروع خلال شهرين إلى عشرين نزيلاً، بقيمة إجمالية بلغت سبعمائة وسبعة وخمسين ألف ريال.

وتمكنت جهود اللجنة، صباح اليوم الخميس، في إنهاء معاناة اثنين من المواطنين الموقوفين بالسجن العام، بموجب قرارات شرعية صادرة من دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة على خلفية مطالبات مالية؛ وذلك لعجزهما عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وقال رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، إنه جرى رصد الحالتين من واقع المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين، وبعد التأكد من إعسارهما بادرت اللجنة بتسديد المديونيات المترتبة بحقهما بمبلغ مائة ألف ريال، مما ساهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهما وسرعة عودتها لأسرتيهما.