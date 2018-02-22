ماجد المزيد: إطلاق الجيل الخامس سيساهم في زيادة سرعات الإنترنت

نايف السالم(صدى):

قال المهندس ماجد المزيد، نائب المحافظ للتقنية والبنية التحتية، اليوم الخميس، إنه سيساهم إطلاق الجيل الخامس مستقبلًا في زيادة سرعات الإنترنت، كما أنه من المتوقع أن يكون الإطلاق التجاري بحلول 2020.

بينما أشار الدكتور محمد العتيبي، مدير عام الطيف الترددي، إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حددت النطاق الترددي (3.4-3.8) جيجاهرتز كنطاق أولي للتطبيقات المستقبلية للجيل الخامص في المملكة.

وأضاف ” العتيبي ” أن الهيئة تدرس امكانية تحديد ترددات إضافية لتطبيقات الجيل الخامس ضمن النطاق الترددي (3.8-4.2) جيجاهرتز لإضافة سعات ترددية أكبر.

وفي السياق نفسه، أكد المهندس ماجد القحطاني، مدير إدارة الترددات: ” قريبًا سيتم إتاحة رخص مؤقتة في النطاق (3.4-3.8) جيجاهرتز والنطاق (3.8-4.2) جيجاهرتز للشركات المرخص لها بتقديم خدمات لاتصالات المتنقلة لإجراء التجارب حول الجيل الخامس. ”