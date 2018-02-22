ظاهرة غريبة لعائلات تستعين بمتعريات في الجنازات
بدأت السلطات الصينية في اتخاذ إجراءات صارمة لردع ظاهرة متعريات الجنازات التي اكتسبت شعبية على مر السنين ، وتم وصفها بأنها غير شرعية وتفسد الأخلاق الاجتماعية، ولا تزال تعد مشكلة كبيرة في المناطق الريفية.
وأكدت وسائل إعلام صينية ، أن العائلات تستعين بهذه العروض، لجذب المزيد من المشيعين وإظهار ثرواتهم.
وقالت وزارة الثقافة الصينية الشهر الماضي في تصريحات إعلامية : إنها تستهدف ظاهرة التعري والعروض الفاحشة في الجنازات وحفلات الزفاف والتجمعات العامة.
وبدأت السلطات بإلقاء الضوء علىى هذه العروض في عام 2006، وأطلقت حملة للقضاء على هذه الممارسات عام 2015.
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