ظاهرة غريبة لعائلات تستعين بمتعريات في الجنازات

بكين(صدى):

بدأت السلطات الصينية في اتخاذ إجراءات صارمة لردع ظاهرة متعريات الجنازات التي اكتسبت شعبية على مر السنين ، وتم وصفها بأنها غير شرعية وتفسد الأخلاق الاجتماعية، ولا تزال تعد مشكلة كبيرة في المناطق الريفية.

وأكدت وسائل إعلام صينية ، أن العائلات تستعين بهذه العروض، لجذب المزيد من المشيعين وإظهار ثرواتهم.

وقالت وزارة الثقافة الصينية الشهر الماضي في تصريحات إعلامية : إنها تستهدف ظاهرة التعري والعروض الفاحشة في الجنازات وحفلات الزفاف والتجمعات العامة.

وبدأت السلطات بإلقاء الضوء علىى هذه العروض في عام 2006، وأطلقت حملة للقضاء على هذه الممارسات عام 2015.