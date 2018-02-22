بالفيديو.. هجوم شرس لسيدة على عشيقة زوجها في الشارع

متابعات(صدى):

لقنت زوجة غاضبة ، عشيقة زوجها درساً قاسياً حيث اعتدت عليها بوحشية في إحدى شوارع الصين بعدما اكتشفت علاقتهما بعد عامين.

وتم تداول مقطع فيديو مروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تتعرض للصفع مرارا وتكرارا على وجهها من الزوجة الغاضبة وأخذت تشد شعرها وتجردها من ملابسها.

وأكدت وسائل إعلام صينية ، أن المواجهة وقعت في شوارع مقاطعة وي بشمال الصين، وتم تصويرها من قبل أحد أقارب الزوجة بعدما أمسكت بزوجها وعشيقته، واستعانت بأفراد عائلتها لمساعدتها في الانتقام، وأبعدت الزوج عندما حاول التدخل لإنقاذ عشيقته.

ورغم صرخات السيدة واستغاثتها، لم تتوقف الزوجة عن تلقينها درسا قاسيا، واتهمتها بالبغاء وإغراء زوجها.

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/furious-wife-beats-husbands-mistress-12059343#ICID=OffSiteVideo