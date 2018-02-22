إزالة تعديات على أراض فضاء بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أزالت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية الشفا، أحواش وحظائر للمواشي مخالفة للأنظمة أقيمت في أراضٍ فضاء، وطبقت بحق المخالفين العقوبات النظامية.

وقالت البلدية في تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” منعًا للتعديات على الأراضي المملوكة لجهات حكومية ومواطنين، وحفاظًا على المنظر العام من التلوث، أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الشفا أحواش وحظائر للمواشي مخالفة للأنظمة أقيمت في أراضٍ فضاء، وطبقت بحق المخالفين العقوبات النظامية “.

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منعًا للتعديات على الأراضي المملوكة لجهات حكومية ومواطنين، وحفاظًا على المنظر العام من التلوث، أزالت #أمانة_منطقة_الرياض ممثلة ببلدية الشفا أحواش وحظائر للمواشي مخالفة للأنظمة أقيمت في أراضٍ فضاء، وطبقت بحق المخالفين العقوبات النظامية. pic.twitter.com/cVqjmshMF1

— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) 22 February 2018