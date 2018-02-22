” حساب المواطن ” : مراجعة بيانات المستفيدين تجرى بشكل دوري

عادل الحربي (صدى):

أكد برنامج ” حساب المواطن ” أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المستفيدين للتحقق من تطابقها مع البيانات الرسمية، مبينًا أن بدل غلاء المعيشة لا يتطلب إضافته ضمن إجمالي الدخل المطلوب الإفصاح عنه في بوابة البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يتم التحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها، وفي حال عدم تطابق البيانات، فيتم تقييم أهلية المستفيد وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

وبيَّن أنه تم اكتشاف عدد من الحالات خلال الدفعة الماضية التي لم تفصح عن بيانات دخل مسجلة في البيانات الرسمية، كما تم اكتشاف حالات أفصحت عن بيانات دخل أقل من المسجل رسميًا، مشيرًا إلى أنه تم التواصل معهم وإشعارهم بضرورة تحديث بيانايتهم، حتى لا تتأثر أهليتهم وقيمة استحقاقهم للدعم.

وأكد ” حساب المواطن ” ضرورة اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبيناً أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية ” موظف قطاع خاص ” ، ومصدر الدخل ” دخل من قطاع خاص ” ، وإذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، تكون الحالة الوظيفية ” موظف حكومي ” أو ” عسكري ” ومصدر الدخل ” راتب من قطاع حكومي أو عسكري “.