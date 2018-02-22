سائق تركي يواجه السجن 10 سنوات بسبب تلاعبه مع مواطن سعودي

علي القحطاني(صدى):

تسبب سائق تركي في تضييع رحلة طائرة على مواطن سعودي، ما اضطره لدفع مبلغ طائل مقابل هذه الرحلة، وذلك بسبب قيامه بالمماطلة في إيصاله إلى وجهته وتغيير مسار الطريق إلى المطار.

وعلى إثر ذلك قام المواطن السعودي بتقديم شكوى ضده، وطالبت النيابة العامة في إسطنبول، بفرض عقوبة سجن قد تصل مدتها إلى 10 سنوات على السائق.

وأوضحت مصادر أن تفاصيل الواقعة تعود إلى اصطحاب السائق التركي، السائح السعودي من ضفة إلى أخرى في مضيق البوسفور لإطالة مسار الرحلة، حيث كان يريد السائح الذهاب إلى منطقة قاضي كوي في الشق الآسيوي من إسطنبول ليقصد مطار صبيحة كوكجن في رحلة تستغرق حوالي 30 دقيقة على الضفة عينها من البوسفور.

وأضاف لكن سائق سيارة الأجرة لم يصطحب زبونه مباشرة إلى وجهته، فذهب بداية إلى الضفة الأوروبية قبل أن يعود إلى الجانب الآسيوي ويماطل في الوصول إلى المطار لإطالة المسار، الأمر الذي دعا الأخير إلى تقديم شكوى ضده بتهمة الاحتيال في ظروف مشددة.