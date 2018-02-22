مصرع 5 أشخاص وفقدان 15 آخرين في إندونيسيا

جاكرتا(صدى):

لقى 5 أشخاص حتفهم، وفُقد 15 آخرين، في انهيار أرضي، اجتاح حقول الأرز بجزيرة ” جاوا ” الاندونيسية.

ومن الجدير بالذكر، أن مئات الأشخاص، يستخدمون أدواتهم الزراعية؛ للبحث عن الضحايا المدفونين تحت الركام.

وفي ذات السياق أيضًا، ذكر المسئول المحلي عن الكوارث، إيكو أندالاس، أن الأنهيار الأرضي، نجم عن هطول أمطار غزيرة، ملفتًا الانتباه إلى أن القرويين، يخشون العودة إلى ديارهم.

يُذكر أنه تم نقل حوالي 14 شخصًا من القرية المتضررة، في منطقة ” بريبيس ” بوسط ” جاوا ” ، إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.