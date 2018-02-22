الدولار يصل إلى أعلى مستوياته بسبب الفيدرالي

واشنطن(صدى):

وصل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياته منذ حوالي أسبوع، مدعومًا بالإيجابية التي اتسمت بها نتائج اجتماع الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء.

كما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.01% ليستقر قرابة 90.04، بعدما كان قد ارتفع صوب مستويات 90.166 بوقت سابق من اليوم.

وفي السياق نفسه، سجل زوج الدولار ين خسائر بنسبة 0.39% ليتداول الزوج قرابة 107.35، حيث إن التوقعات برفع الفيدرالي لمعدلات الفائدة بوتيرة سريعة ساهمت في وجود حالة من العزوف عن المخاطرة بالأسواق وهو ما ساهم في دعم الين الياباني كونه عملة ملاذ آمن.