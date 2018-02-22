أبرزها إلغاء وجود فلسطين من خرائطها.. 10 شروط من إسرائيل لقطر

واشنطن(صدى):

وضعت المنظمة الصهيونية في أمريكا، عشرة شروط لقطر لتلبية مطالبها بشأن تحسين صورتها في الولايات المتحدة وأوساط اليهود هناك.

وتضمنت الشروط، وضع إسرائيل على الخرائط الرسمية القطرية والمستخدمة في المدارس، و وقف عرض فلسطين، و كذلك القضاء على الكتب المدرسية والبرامج التعليمية المعادية لإسرائيل.

واشترطت المنظمة، توظيف موارد الاتصالات الضخمة في قطر وبوقها الإعلامي قناة الجزيرة لإبراز إسرائيل بشكل إيجابي، ودعم خطة سلام تبقيها قوية وقابلة للبقاء.

وشملت الشروط، اعتماد سياسات لمكافحة مقاطعة إسرائيل، بالإضافة إلى العمل على إزالة الجهود المعادية لها في الهيئات الدولية.