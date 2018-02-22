بالفيديو.. التدريبات البدنية التي يخضع لها لاعبو ” الأخضر “

طلال الغامدي(صدى):

يتحضر المنتخب الوطني، لكرة القدم لمعسكرًا إعداديًا، بمدينة جدة في الفترة الحالية؛ استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ونشر المنتخب الوطني، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي، على “تويتر ” ، فيديو للتدريبات البدنية، وتدريبات القوة والقياس، والتي خضع لها، لاعبو الأخضر في الفترة الحالية.

ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني، يقع في المجموعة الأولى، في مونديال روسيا، والتي تضم منتخبات: ” مصر، روسيا، الأوروغواي ” ، حيث تألق المنتخب الوطني، بشكل لافت للأنظار في كأس العالم عام 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، حيث وصل إلى دور ثمن النهائي في البطولة.

يُذكر أن معسكر الأخضر في جدة، سينتهي يوم 26 فبراير الجاري، بلقاء ودي بين المنتخب الوطني ومنتخب مولدوفا، وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى بطولة المونديال، بعدما احتل المركز الثاني، في مجموعته بالتصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى كأس العالم.