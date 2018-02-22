بلدية محايل عسير تواصل حصر السيارات المهملة بالمحافظة

أبها(صدى):

تواصل بلدية محافظة محايل عسير، حصر السيارات المهملة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها، بعد إعطاء أصحابها المهلة اللازمة لرفعها، ولم يتم التجاوب من قبلهم.

وقالت البلدية في تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” بلديةمحايل جانب من أعمال إدارة الخدمات قسم النظافة في حصر السيارات المهملة في المحافظة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها بعد إعطاء أصحابها المهله اللازمة لرفعها ومن لم يتجاوب سيتم رفعها لحجز البلدية وذلك من أجل الحد من التلوث البصري “.