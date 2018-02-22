بلدية يدمة تستنفر كل طاقاتها لإزالة الأتربة

راشد آل شريه(صدى):

استنفرت بلدية محافظة يدمة، التابعة لأمانة منطقة نجران، جميع طاقتها من معدات وعمالة؛ لإزالة الاتربة التي خلفتها الرياح واغلقت أحد الطرق بمركز العزيزية.

واستخدمت البلدية معدات وفرق عمال من قسم الخدمات، في عمليات الإزالة، وذلك تحت إشراف رئيس البلدية وليد محمد السلوم.

من جانبه، حث ” السلوم ” المسؤولين بقسم الخدمات على سرعة إنهاء الأعمال وإعادة الشوارع وتهيئتها للمستخدمين.

كما شكر جميع العاملين بالبلدية؛ لتعاونهم وتفانيهم في كل ما يوكل إليهم من أعمال.