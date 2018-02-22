مصرع 8 شرطيين في هجوم بوسط أفغانستان

كابول(صدى):

أعلن عارف نورى المتحدث باسم حاكم، إقليم غازني بوسط أفغانستان، اليوم الخميس، عن مقتل 8 من أفراد الشرطة فى هجوم استهدف مركزًا للشرطة.

وأشار ” نوري ” إلى أن الهجوم وقع الليلة الماضية، حيث هاجم المسلحون المركز الأمنى من أربع جهات باستخدام الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل 8 من أفراد الشرطة وإصابة آخر فى هجوم دام ساعتين.

وفي السياق نفسه، أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان، مسؤولية الحركة عن الهجوم، وادعى مقتل 9 من أفراد الشرطة واحتجاز آخر لدى الحركة، بينما صرحت مصادر أمنية أفغانية، اليوم الخميس، مقتل 38 مسلحًا من حركة طالبان فى عمليات نفذتها القوات الأمنية بمساندة من طائرات حلف شمال الأطلسى بولاية فرح غربى أفغانستان.