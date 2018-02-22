معلومات جديدة عن الفرق بين البوتوكس والفيلر وما يناسب بشرتك

نورة الشهري(صدى):

يلجأ الكثير من الفتيات إلى حقن البوتوكس أو الفيلر لإعطاء نضارة للوجه، خاصة تلك الفتيات التي تعانى من البشرة المجهدة أو ذات الوجه الصغير، وذلك لنفخ الوجه والخدود، وشدها بشكل تجميلي.

كما تقع الفتاة في حيرة بين الفيلر والبوتوكس لذلك نقدم لكي كل ما تريدين معرفته عن الفرق بينهما على حسب حالتك وعلى حسب طبيعة بشرتك والنتيجة التي ترغبين في الحصول عليها.

حيث أن هناك تجاعيد بالوجه تسمى بالتجاعيد التعبيرية وتلك التي يستخدم لها مادة البوتوكس، وهناك ما يسمى بالتجاعيد الثابتة والتي نستخدم لها مادة الفيلر.

فالبوتوكس تجميلي ووقائي وعلاجي في نفس الوقت ويحافظ على مشكلة الإرهاق والضغط التي تؤدى إلى الخطوط التعبيرية، فيحقن تحت العضلة ليعمل على إراحتها، أما الفيلر يحقن تحت الجلد ليعالج ضمور الفك وتحت العينين للهالات السوداء والشفايف.

كما أن البوتوكس هي مادة البوتولينيوم توكسين، أما الفيلر فهو نوعان:

الأول : مادة الهيالويورونيك أسيد وهى مادة طبيعية تدخل في تكوين الأنسجة والتي تساعد على امتصاص المياه بداخلها فتعمل على ترطيب البشرة.

أما المادة الثانية: هي الكالسيوم هيدروكسى ابيتايت والتي تساعد على تكوين الكولاجين بالبشرة لتصبح أكثر نضارة وتصبح مشدودة.

مع العلم أن استخدام أيهما لا يسبب جروح من الأساس، لأن كل هذا يستخدم عن طريق الحقن وليس الجراحة، وتحتاج الفتاة لحقن البوتوكس كل 6 شهور أما الفيلر يحتاج من 9 شهور إلى سنة.