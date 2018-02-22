بالفيديو.. الألعاب النارية تتسبب في انفجار هائل بخزان صرف صحي

بكين(صدى):

ألقى مراهق صيني قطعة من الألعاب النارية في خزان للصرف الصحي، والتي أعقبها انفجار هائل طار بغطاء الصرف الصلب إلى ارتفاع ثلاثة أمتار، وسقط بجوار المراهق دون أن يصيبه، وذلك في مقاطعة هونان جنوبي الصين.

وأوضح مقطع الفيديو ثلاثة مراهقين يلعبون بالألعاب النارية ضمن احتفالات السنة الصينية الجديدة، وفجأة اقترب أحدهم من فتحة صغيرة لخزان الصرف، وألقى قطعة من الألعاب النارية في الخزان.

وأعقب ذلك انفجار هائل وتصاعد الغبار في المكان؛ فيما تحطم المكان الذي يشمل غطاء الخزان، حيث أن الخزان مليء بغاز الميثان؛ ولهذا حدث الانفجار.