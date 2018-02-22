أمانة الطائف تعالج المشوهات البصرية بالهدا

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الهدا الفرعية حملة لمعالجة المشوهات البصرية داخل نطاق الفرع شملت إزالة البسطات العشوائية وبسطات بيع الشاي وإزالة اللوحات المخالفة على أعمدة الإنارة ، حيث بلغت بسطات الشاي المزالة أكثر من 10 بسطات بالإضافة إلى أكثر من 95 لوحة إعلانية عشوائية مخالفة، وبمشاركة لجنة مكافحة الظواهر السلبية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الحملة سعت إلى الحد من التشوه البصري بالمناطق السياحية والتجمعات السكنية بالمدينة، واحتواء ظاهرة بسطات بيع الشاي لاسيما وأنها تفتقر للاشتراطات الصحية ومصادر مواد إعداد الشاي وملحقاته مجهولة.

المصدر، مبينة أن الحملة مستمرة حتى القضاء على هذه الظواهر السلبية والمسببة للتشوه البصري.