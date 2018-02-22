مسؤولة بنك بإنجلترا: لا استخدم بطاقات الائتمان نهائيا

واشنطن(صدى):

أكدت رئيسة صندوق النقد ببنك في إنجلترا، فيكتوريا كلياند، أنها تفضل استخدام النقد في التعاملات الصغيرة، مشيرة إلى أنها لا تثق في التكنولوجيا.

وأوضحت ” كلياند ” ، أنها لا تستخدم بطاقات الائتمان في المعاملات اليومية، لافتة إلى أن التنبؤ بنهاية العملة الورقية سابق لأوانه، مؤكدة أن العملات الورقية ستظل باقية.

وقالت رئيسة الصندوق، إن البطاقات لا تخدم في الشراء بمبالغ كبيرة، مضيفة :” النقد استخدم في 44 بالمئة من المعاملات خلال العام 2016 في بريطانيا، وهي آخر سنة تتوفر بيانات بشأنها “.