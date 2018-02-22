بالصور.. النيابة العامة تزود زوار الجنادرية بالأنظمة وترد على الاستفسارات

الرياض(صدى):

تشارك النيابة العامة، بجناح ثري في مهرجان الجنادرية هذا العام، بهدف التعريف باختصاصاتها ورؤيتها ورسالتها في ضوء الأمر الكريم بتعديل مسماها وما تتمتع به من إستقلال، ودورها الاجتماعي في التوعية النظامية من خلال تعريف الزوار بالأنظمة العدلية وتزويدهم بنسخ منها.

وخصصت النيابة العامة محققاً جنائياً في الجناح للرد على الاستفسارات التي ترد من الجمهور، وتتعلق باختصاص النيابة العامة، فيما اشتمل الجناح على عروض مرئية عبارة عن أفلام توعوية قصيرة موجهة للشباب تحذر من خطورة حمل السلاح، ومادة بعنوان ” قصة سارة ” ، تحمل رسالة توعوية لأولياء الأمور عن الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.

ومنح جناح النيابة في المهرجان الزوار فرصة للتعرف على الوظائف النسائية الشاغرة على كادر بمرتبة ” ملازم تحقيق ” ، التي أعلنت عنها النيابة العامة خلال الأسبوع الحالي، إذ يتعرف الزوار على شروط هذه الوظائف وأوقات التقديم.