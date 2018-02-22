جدة تشهد أول عرض أزياء سعودي برعاية الأميرة موضى بنت ناصر

نايف السالم(صدى):

يُقام اليوم بمدينة جدة أول عرض أزياء نسائي سعودي في فندق جدة هيلتون، و من ضمن فعاليات الحدث الأكبر ” المعرض السعودي الدولي التاسع عشر للأعراس” و الذي تُدشنه الأميرة موضى بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 160 شركة محلية وعالمية تتنافس على تقديم آخر المبتكرات والتجهيزات في عالم الأزياء والجمال والديكور والمجوهرات وكل ما يخص مستلزمات العرائس.

كما يشهد المعرض في نسخته الجديدة إبداعات ” ملتقى المصممات السعوديات ” والذي سيقدم ٧ عروض أزياء يوميًا ستكون الأولى والأرقى من نوعها في عروس البحر الأحمر، بمشاركة المصممات أمل عنقاوى، لطفية مؤمنة، بثينة بالجون، لبنى شعبان، صبيحة أفغانى، رنا ريرى، ومنى الريحان، وبحضور ضيفة الشرف الإعلامية الكويتية ونجمة التواصل الاجتماعي نهى نبيل، برعاية ترخيص من الهيئة العامة للترفيه.

ومن المتوقع أن يكون هناك تنافس كبير للشركات العالمية على السوق السعودي الذي يعد الأكبر في الخليج، والذي يقدر إنفاق قطاع الأعراس بأكثر من ملياري ريال سنويًا. نتيجة التوسع الكبير للشركات الوطنية والعالمية في استحداث أحدث منتجاتها من أزياء وملابس ومجوهرات وعطور وماكياج، وآخر صيحات الموضة.

حيث أن المعرض اكتسب سمعة كبيرة على خارطة اقتصاديات الأعراس وأكبر تجمع في كل ما يخص المرأة العصرية بصفة عامة والأعراس بصفة خاصة، بهدف جمع الأزياء والأناقة والجمال تحت سقف واحد، بمشاركة وحضور عدد كبير من صاحبات السمو الملكي وصفوة سيدات الأعمال والمستثمرات في مجال خدمات الأعراس والمختصات في هذا النشاط، لافتة إلى أن الدعوة للمعرض مخصصة للسيدات فقط ما يتيح لهن الخصوصية التامة.

ووصفت دارين كبوش مديرة المعرض سوق الأعراس السعودي بأنه من أكثر الأسواق غنى وثراء في العالم، حيث تقام الأعراس التقليدية والتي يخصص لها مصاريف ضخمة من قبل المقبلين على الزواج، وأشارت إلى أن نمو سوق الأعراس في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على تطور أسواق الذهب والمجوهرات، وتفيد الإحصائيات الحالية بأن سوق الجمال ومستلزماته يسجل نسبة ارتفاع تصل إلى ١٥% سنويًا، علاوة على أن استهلاك الفرد للعطور ومواد التجميل والعناية في الخليج العربي يعتبر واحد من أعلى المستويات في العالم.