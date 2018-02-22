الكويت تستقبل التائب من الفيلم المسيء للرسول

خالد الظفيري(صدى):

تستقبل الكويت، السبت المقبل، السياسي الهولندي، أرنولد فان دورن، منتج فيلم ” فتنة ” ، المسيء للرسول الكريم محمد صلَ الله عليه وسلم، وذلك بعد 5 سنوات، من اعتناقه الإسلام.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة العطاء العالمي، أحمد الفارسي، إن ” فان دورن ” ، الذي تستضيفه جمعية آيات الخيرية، برعاية من مبرة الصانع، ومركز العطاء العالمي الإعلامي، وفندق ” ريجنسي ” ، سيرافقه في زيارته سفير السلام في الهيئة العالمية للسلام، في الأمم المتحدة، رئيس جمعية الدعوة الإسلامية الكندية، في أوروبا، الداعية شزاد محمد، إضافة إلى المدير التنفيذي، لمؤسسة الوقف في هولندا نصر محمد.

ومن الجدير بالذكر، أن زيارة ” دورن ” ، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس حزب الحرية الهولندي، الحاكم السابق، جاءت ضمن برنامج ” سلسبيل ” ؛ لدعوة المشاهير لزيارة الكويت، برفقة دعاة أوروبيين.